Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» завершили модернизацию подстанции 110/6 кВ «Спутник», расположенной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На энергообъекте была произведена замена силового трансформатора 110 кВ, а также был установлен современный комплекс релейной защиты и автоматики. Проведенные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения нижегородцев, а также международного аэропорта имени В.П. Чкалова.

В ходе реконструкции подстанции «Спутник» было использовано оборудование исключительно отечественного производства, соответствующее самым последним требованиям. Так, трансформатор мощностью 32 МВА 110/6/6 кВ с пленочной защитой масла и улучшенными техническими характеристиками произведен группой СВЭЛ, г. Екатеринбург. Одновременно с заменой трансформатора введены в работу современный комплекс релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных терминалов (производство группы компаний ЭКРА, г. Чебоксары), а также система постоянного оперативного тока.

На время производства работ на энергообъекте была развернута малогабаритная мобильная подстанция 110/6 кВ установленной мощностью 25 МВА. Это позволило нижегородским энергетикам обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.