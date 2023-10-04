Китайская компания «Хуацзин», специализирующаяся на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ («ЭйчДжей»), при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) построит свой первый в России завод. Предприятие будет локализовано в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск.

«В Подмосковье компания «Хуацзин» планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 2,5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале следующего года, а в IV квартале 2024 года инвестор планирует запустить производство», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания HJ была основана в 2002 году и на данный момент является одним из самых крупных предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов. В группу компаний входит два завода, общей площадью 400 тысяч квадратных метров, которые расположены в Китае. А также сборочные линии в Индии, Африке и Саудовской Аравии.

«На каждом предприятии HJ весь производственный процесс, начиная от сырья и до выхода готовой продукции, проходит строгий контроль. Мы стремимся добиваться 100% гарантии качества и соответствия международным стандартам. У нашей компании есть свой собственный отдел тестирования качества сырья и готовой продукции. Помимо стандартных проверок на прочность, также проводятся испытания на коррозионную устойчивость в солевом тумане, анализ структуры металла, трёхкоординатный контроль, усталостные испытания балок осей и т.д», – рассказал генеральный директор ООО «ЭйчДжей (Рус)» Богдан Гонтовой.

В Подмосковье предприятие будет запускаться поэтапно. Так, до конца следующего года в работу запустят два производственных цеха: цех по производству осей и цех по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции будет увеличена и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки. Как и заводы в Китае, предприятие в России будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.