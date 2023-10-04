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ООО НПП "ИНТЕХ" нарастило производственные мощности на 25%

4 октября 2023, 14:15 586 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
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На производственной площадке ООО НПП «ИНТЕХ» в Софрино, реализуется масштабная Программа модернизации и развития производства — общая сумма инвестиций в перевооружение предприятия составит свыше 1,5 млрд руб. Модернизация идет в рамках реализации корпоративной стратегии развития, направленной на увеличение объемов выпускаемой продукции и расширения ассортимента.

Благодаря реализации Программы модернизации производства, предприятие демонстрирует уверенные темпы роста производительности труда и обеспечивает более 300 рабочих мест.

Большая часть инвестиций направлена на оснащение производства и организацию промышленной инфраструктуры. В 2023 г. введен  в эксплуатацию новый участок производства монтажного кабеля, что позволит заводу выпускать до 10 000 км кабельно-проводниковой продукции в год.

Уникальные компетенции, которыми обладает завод «ИНТЕХ», обеспечивают выполнение как государственных, так и гражданских заказов в беспрецедентно короткие для отрасли сроки.

В программу модернизации также вошла покупка нового технологического оборудования — линии лужения, волочильного оборудования, машины скрутки ТПЖ, что позволяет предприятию снизить зависимость от внешних поставок и существенно сократить себестоимость выпускаемой продукции за счет рационального использования материалов,  рабочего времени и длительности производственного цикла.

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Метки: ИНТЕХ, ЭКМ ХОЛДИНГ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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