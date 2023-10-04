В Крыму построят новую дорогу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап строительства и реконструкции автомобильной дороги Льговское - Грушевка – Судак. Она пролегает от федеральной трассы А-291 «Таврида» до существующей дороги регионального значения 35 К-003 «Белогорск-Феодосия».

Дорогу протяженностью чуть более 9 километров построят по государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63. Открытие движения обеспечит подъезд к городу Судак от федеральной трассы «Таврида» Керчь – Симферополь – Севастополь.

Участок двухполосной автомобильной дороги расположен в обход населенных пунктов. Расчетная скорость движения – 100 км/ч.

«В процессе экспертизы был оптимизирован продольный профиль автомобильной дороги (уменьшена высота насыпи и продольные уклоны), по результатам расчетов изменена конструкция дорожной одежды. Размеры и параметры транспортной развязки по типу «Труба» и кольцевого пересечения (расчетные скорости, радиусы в плане, протяженности съездов, ширина полосы движения, количество полос, диаметр центрального островка) приведены в соответствие с действующими нормативными документами», – прокомментировал главный эксперт проекта Виталий Гурин.

На участке, проходящем вблизи поселка Грушевка, установят акустические экраны, на транспортной развязке и кольцевом пересечении предусмотрено освещение.

Запроектированная автомобильная дорога имеет важное стратегическое значение и входит в число объектов, определяющих развитие всего туристического региона. Это будет самый удобный и короткий маршрут от Судака до трассы «Таврида».

Застройщик – Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Генеральный проектировщик – ООО «Региональная строительная компания».