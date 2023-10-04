Логистический центр для конвейерного производства спутниковой аппаратуры на Ярославском радиозаводе (ЯРЗ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Новый комплекс площадью 5,8 тыс. кв. м с зонированием помещений в зависимости от происходящих технологических процессов - для разгрузки и для хранения - строится в соответствии с современными требованиями цифровизации и хранения электрорадиоизделий. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. После этого ЯРЗ создаст резерв складских площадей", - говорится в сообщении.

Благодаря созданию центра сроки выдачи комплектующих сократятся на 30%. Производственные помещения сборочных цехов за счет ликвидации собственных складов расширятся на 650 кв. м для новых производств отечественной спутниковой аппаратуры и наземных устройств для космических систем навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.

"Годовой объем складских операций на Ярославском радиозаводе составляет порядка 600 тыс. единиц, включая погрузочно-разгрузочные работы, входной контроль, организацию адресного хранения и многое другое. Новый логистический центр поможет обеспечить бесперебойное снабжение основного производства с учетом возрастающего выпуска продукции, улучшить ее качество, сократить издержки компании и всего приборостроительного холдинга "Роскосмоса", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЯРЗ Александра Сашова.

АО "Ярославский радиозавод" является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Радиозавод основан в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода.