В дни проведения Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге состоялась забивка первой сваи первой очереди строительства ЖК «Страна.Энтузиастов» в рамках реализации КРТ на расселяемых территориях. В торжественном мероприятии приняли участие Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

«Начало строительства — это всегда незабываемый день для строителей, для успешных строителей. И сегодня на этой территории реализуется программа, которая основана уже на новом законодательстве, которая дает возможность не только чисто за бюджетные средства осуществить ликвидацию аварийного жилья и в целом модернизировать территории. Появилась возможность и в коммерческом смысле использовать и планировать такие мероприятия. Хочется пожелать Свердловской области и Екатеринбургу — реализации дальнейших планов для того, чтобы осуществить модернизацию и придание нового облика городу!», — подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

На участке 2,24 га раньше стояли 14 ветхих жилых домов 40-х годов постройки. На данный момент все объекты расселены и проходит процедура сноса оставшихся зданий. Новый квартал расположится в районе ул. Энтузиастов, Шефской и Баумана. В двух очередях строительства возводимого ЖК спроектировано более 1000 квартир общей жилой площадью 46 952 м².

«Сегодня инструмент комплексного развития территорий, который позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие территорий, начал активно применяться в Екатеринбурге и во многих других муниципалитетах. Это возможность вкладывать не только бюджетные деньги, но и привлекать частные инвестиции в развитие. <…> Это развитие и движение вперед. Застройщику я желаю в сроки реализовать проект, чтобы как можно быстрее в новых квартирах появились жильцы. Чтобы здесь появилось безопасное и комфортное жилье. И чтобы екатеринбуржцы по праву пользовались комфортом и качеством жизни», — сказал Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал старт строительства знаковым событием в жизни города - началась застройка одной из трех пилотных площадок комплексного развития территорий. Почти 200 горожан, живших здесь, благодаря проекту уже смогли улучшить свои жилищные условия.

На первых этажах домов расположится муниципальный детский сад на 100 мест и коммерческие помещения, а на благоустроенной территории — крытая парковка на 322 места, спортивные и детские площадки. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Всего в Свердловской области определены 15 территорий общей площадью почти 218 га с градостроительным потенциалом 989 тыс. м². В рамках комплексного развития территорий регион планирует расселение порядка 11,55 тыс. м² аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.