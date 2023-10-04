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В Прикамье определен первый получатель субсидии на строительство зарядок для электромобилей

4 октября 2023, 13:00 197 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Региональная комиссия по отбору заявок на получение субсидии для строительства зарядных станций для электромобилей рассмотрела предложение компании «Энергостройсервис», претендующей на господдержку. Как сообщается в протоколе заседания от 26 сентября, члены комиссии согласовали выделение «Энергостройсервису» субсидии в размере 1,8 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Прикамье.

По сведениям сервиса СБИС, ООО «Энергостройсервис» учреждено в 2020 году Александром и Алексеем Созыкиными на паритетным началах. Общество занимается строительством коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Возглавляет «Энергостройсервис» Александр Созыкин. Организация ранее трижды выигрывала торги и была подрядчиком МУП «Горсвет».

В начале сентября стало известно, что власти Прикамья компенсируют инвесторам часть затрат на установку электрозарядных станций. Получить поддержку смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие проекты по созданию ЭЗС в Пермском крае в 2023 году. Заявки на предоставление субсидий принимались с 1 по 12 сентября 2023 года. При этом инвесторам необходимо подтвердить факт установки зарядной станции. Субсидирование подразумевает компенсацию до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры, и до 30% затрат на техприсоединение объектов зарядной инфраструктуры к электросетям.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электротехника 

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