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ГК "Мовиста Регионы" инициирует еще одну трамвайную концессию в Екатеринбурге

5 октября 2023, 12:00 340 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Власти Екатеринбурга рассматривают концессионную инициативу от группы компаний "Мовиста Регионы" по строительству второй очереди трамвайной ветки в микрорайон Академический, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пленарной сессии на форуме 100+ TechnoBuild в среду в Екатеринбурге.

"Два года назад была забита первая свая строительства трамвайной ветки в Академический. (...) Первая очередь реализована. Но мы здесь не собираемся останавливаться. На рассмотрении сегодня находится частная концессионная инициатива от компании "Мовиста", — сказал он.

"Очень большая серьезная концессия, которая предполагает продолжение строительства трамвайных путей, контактной сети, трамвайного депо, двух тяговых подстанций, самое главное, приобретение нового подвижного состава. Это двадцать новых двухсекционных и шестьдесят новых трехсекционных вагонов", — пояснил Орлов.

Орлов подчеркнул, что в силу масштабности проекта городские власти рассчитывают на поддержку федеральных и областных властей, "потому что это финансово емкая концессия".

Как сообщалось, ранее ГК "Мовиста регионы" уже реализовала концессионный проект в Свердловской области, запустив трамвайную линию между Екатеринбургом и его городом-спутником Верхней Пышмой. Маршрутом могут пользоваться 11 тыс. человек в сутки. Всего курсирует 8 низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок" производства "ПК Транспортные системы". Концессионное соглашение с правительством Свердловской области было заключено в мае 2021 года, линия запущена летом прошлого года.

В сентябре в тестовом режиме было запущено движение по первому участку трамвайной ветки из Академического. Ожидается, что полноценно трамваи начнут курсировать в январе будущего года. Планируется, что еще один участок трамвайной линии протяженностью 4,2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской, также предполагается возвести трамвайное депо.

Власти Екатеринбурга ранее оценивали затраты на приобретение трамваев для ветки в Академический район в 3 млрд рублей.

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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