В российских регионах продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем в ходе национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году мероприятия проходят в 57 городских агломерациях.

«Благодаря нацпроекту не только ремонтируются и строятся трассы, искусственные сооружения и транспортные развязки. Ведется комплексная модернизация всей дорожной инфраструктуры. Внедрение в регионах интеллектуальной транспортной системы помогает автоматизировать процессы управления движением и, как следствие, повысить безопасность на дорогах. Умные системы реализуют уже в 57 городских агломерациях, которые расположены в 51 субъекте страны», ― сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Интеллектуальные транспортные системы внедряют в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек начиная с 2020 года. И с каждым годом количество субъектов — участников программы растет.

«С 2023 года мероприятия по внедрению ИТС стартовали еще в семи регионах: в Челябинской, Омской, Ярославской, Калининградской, Владимирской, Липецкой областях и в Республике Мордовия. В целом на реализацию интеллектуальных транспортных систем в 57 городских агломерациях в этом году предусмотрено финансирование в размере свыше 5 млрд рублей», ― рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

На текущий момент две городские агломерации ― Красноярская и Тюменская ― достигли второго из шести уровней зрелости ИТС, еще шесть субъектов достигли первого уровня.

В Красноярске внедрять умные системы начали в 2020 году, а в 2022-м к этому процессу подключились и краевые дорожники. Интеграция краевой и городской ИТС позволит специалистам оценивать дорожную обстановку и регулировать транспортные потоки по всей агломерации в онлайн-режиме. Например, выстраивать оптимальные маршруты, настраивать светофоры, а также контролировать работу подрядчиков, обслуживающих дороги.

В этом году специалисты установили на дорогах региональной сети в пределах Красноярской агломерации 62 детектора транспорта и 20 камер детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций, входящих в состав интеллектуальной транспортной системы.

«Работа идет планомерно с начала года. Всего с января установлено 62 детектора транспорта, 12 из которых ― с функцией распознавания государственных номерных знаков, типа, модели и цвета транспортного средства. Приборы предназначены для сбора статистических данных по интенсивности движения транспортных потоков, классификации транспортных средств на категории, анализа занятости по полосам, что позволяет специалистам анализировать ситуацию на дорогах в режиме онлайн», ― сообщил руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлёв.

Также в рамках внедрения ИТС на региональных трассах установлено 20 поворотных купольных видеокамер, предназначенных для видеонаблюдения и обнаружения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Камеры наблюдения установлены на магистральных направлениях с высокой интенсивностью движения.

Кроме того, специалисты завершают работы по монтажу шести метеостанций в комплексе с динамическими информационными табло и знаками переменной информации. Они предназначены для измерения параметров погодных условий и дорожного покрытия (температура поверхности дороги, скорость и направление ветра, влажность, осадки, видимость) и информирования участников дорожного движения. Оборудование установлено на 6-м и 25-м км дороги Красноярск – Железногорск, 12-м км дороги Красноярск – Березовка – Ермолаево, 21-м км трассы Березовка – Маганск и на 1-м км дорог Красноярск – Кубеково – Частоостровское и Емельяново – Частоостровское.

В Ульяновской области внедрять интеллектуальную транспортную систему начали в 2022 году. Там уже создана большая часть модулей и подсистем для запуска Единой платформы управления (ЕПУТС). Благодаря этому уже сегодня возможно в режиме реального времени анализировать автомобильные потоки, контролировать, как трудятся подрядные организации, и не только.

Так, для увеличения пропускной способности и безопасности дорожного движения в Ульяновской городской агломерации на проспекте Нариманова от улицы Репина до Гагарина была запущена «зеленая волна». Таким образом, обеспечено безостановочное движение транспортных средств за счет согласованной последовательной работы светофорных объектов. Задействовано 16 световых регулировщиков, установлено 54 детектора потоков. Средняя скорость движения на участке составляет 60 км/ч.

Также планируется создание «зеленой волны» на улицах Урицкого, Пушкарёва, Кирова, Локомотивная, Рябикова и Московского шоссе.

«Ключевая цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности. Сейчас проходит процесс сдачи 22 модернизированных и девяти вновь построенных светофоров. Итого, с учетом введенных 44 объектов в прошлом году, общее количество построенных и модернизированных составит 75 единиц», — рассказал министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов.

А в Улан-Удэнской городской агломерации внедрение интеллектуальной транспортной системы ведется с 2021 года. Сейчас уже завершается третий этап. В его рамках модернизировано 23 светофора. В настоящее время их подключают к Центру управления, продолжаются работы по техническому оснащению.

Всего в агломерации на конец сентября модернизировано 77 светофоров, установлено 132 обзорные камеры и 205 транспортных детекторов. Все это позволит оптимизировать движение на дорогах города.

При этом полноценный мониторинг и координирование транспортного потока уже ведется на 21 магистральной улице: Бабушкина, Боевой, Борсоева, Дорожной, Иволгинской, Лимонова, Николая Петрова, Революции 1905 года, на проспектах 50 лет Октября, Автомобилистов, Строителей и других.

Также сегодня уланудэнцы могут отследить время прибытия автобусов и трамваев по мультимедийным информационным табло, расположенным на остановочных пунктах. Всего их в городе установлено 38.

«Интеллектуальная транспортная система представляет собой целый комплекс современных информационных технологий, который собирает всю информацию, связанную с дорожной инфраструктурой. Ее внедрение в столице Бурятии поможет управлять трафиком и в целом увеличить комфорт водителей и пассажиров», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Планируется, что с 2024 по 2026 год будут созданы подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций, установлены модули управления дорожными работами и содержанием, смонтированы станции метеомониторинга и многое другое.