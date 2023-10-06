Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. Вице-премьер и глава города обсудили итоги летнего туристического сезона, подготовку к зимнему, а также новые проекты в сфере туризма.

Вице-премьер отметил, что Сочи – традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 миллиона человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 миллиона человек.

«В городе развитая инфраструктура рекреации – более 2,3 тыс. средств размещения на 150 тыс. мест. Количество туристов постоянно увеличивается, поэтому её нужно совершенствовать и дальше. Сегодня в Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Все они отвечают целям нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах. В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития – “Синий флаг”», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он сообщил, что на курорте ведётся активная подготовка к зимнему сезону, будут открыты более 160 км горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи.

«Впервые соединяются единой пешеходной сетью посёлки Красная Поляна и Эсто-Садок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: “Роза Хутор”, “Газпром” и “Красная Поляна”. Сочи – круглогодичный курорт, который требует постоянного развития», – сказал вице-премьер.

Глава города рассказал, что Сочи занимает первое место в Краснодарском крае по содействию развитию конкуренции и созданию условий для благоприятного инвестклимата.

«Сегодня у нас 27 проектов в области санаторно-курортной деятельности и туризма. Благодаря их реализации планируем увеличить ёмкость на 17 тыс. номеров, из них 2,5 тыс. по системе “ультра всё включено”. По 10 проектам уже ведутся строительно-монтажные работы, в частности, восстанавливаем исторические здравницы. Результаты достигнуты благодаря поддержке Правительства России и администрации региона», – сказал Алексей Копайгородский.

По его словам, новый механизм государственной поддержки – возмещение части затрат для инвесторов на строительство инженерных объектов и подключение к инженерным системам – позитивно скажется на дальнейшем развитии. Он сообщил о подготовке заявок на субсидии в 2024 году по трём крупным объектам: гостиница «Приморская», санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл».