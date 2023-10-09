Энергетики завершили капитальный ремонт ЛЭП в Ступине

Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали воздушную линию электропередачи на Первой улице в Ступине. ВЛ-0,4 кВ обеспечивает электроснабжение 30 частных домовладений.

Работы проходили в начале октября текущего года. На воздушной линии вместо 10 деревянных опор установлены железобетонные, а также проведена замена 545 м провода на самонесущий изолированный провод. Выполненные работы позволили повысить качество подачи электроэнергии в дома жителей Ступина.

Всего в первом полугодии 2023 года «Мособлэнерго» провело в Ступине капитальный ремонт на 3,5 км воздушных и кабельных линиях электропередачи. Среди отремонтированных объектов ЛЭП на ул. Топольной, Центральной и Гоголя. Также были приведены в порядок строительные части двух трансформаторных подстанций — на ТП были отремонтированы кровли, ворота, отмостки, система освещения.

По программе капитального ремонта «Мособлэнерго» до конца 2023 года в г.о. Ступино запланировано отремонтировать около 1,5 км ЛЭП. После проведения работ значительно повысится качество электроснабжения около 500 потребителей, проживающих в частных домах Ступина.