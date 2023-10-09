Состоялось ключевое событие XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023» – пленарное заседание. Лозунгом Форума в этом году стал «Культура подлинности: жизнь без подделки, без контрафакта», и нет ни одной экономики мира, которая бы не пострадала от влияния контрафактной продукции и фальсификата. Участники дискуссии обсудили, что уже сделано в ЕАЭС в рамках борьбы с нелегальной промышленной продукцией и какие механизмы необходимо дополнительно внедрить.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, председатель совета директоров ЦРПТ — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин, представители органов власти и бизнес сообщества.

«Текущее десятилетие связано с экономическими и социальными потрясениями не только для Российской Федерации, но и для всех наших партнеров по ЕАЭС. Нам приходится преодолевать вызовы, взаимодействие с партнерами развивается хорошими темпами, но рынок контрабандной продукции является существенным препятствием. Все знают, что главной площадкой, на которой мы обсуждаем вопросы контрафакта, является Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, куда входят первые лица федеральных органов исполнительной власти, и аналогичные комиссии работают во всех субъектах страны, что позволяет оперативно транслировать проблематику, которую необходимо отрабатывать»,

– сказала Екатерина Приезжева.

Она напомнила, что Госкомиссия утверждает методики анализа рынков в целях проведения мониторинга ситуации в сфере незаконного оборота. На сегодня в систему такого мониторинга введены 7 товарных групп. В перспективе ожидается расширение номенклатуры. Кроме того, на основе проводимого мониторинга формируется рейтинг эффективности деятельности субъектов в сфере противодействия незаконному обороту, который является стимулом для отстающих регионов подтягиваться, а лидерам сохранять темпы борьбы с контрафактом.

Также в своем выступлении заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации напомнила о разработанной новой форме статистического наблюдения 1-КНД. Форма утверждена приказом Росстата. Теперь она является обязательной для всех органов КНД по представлению данных о правоприменительной практике в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по 30 товарным группам.

«В рамках Госкомиссии ведем работу по совершенствованию законодательной базы. Один из треков – развитие всех систем прослеживания, от сырья, производства, перемещения до готовой продукции. В этом вопросе необходима интеграция с системами Меркурий, Росакредитации, Росздравнадзора и другими, которая даст положительный эффект, потому что мы видим всю цепочку продукции. Выстроена масштабная система мониторинга, в том числе благодаря системе маркировки, что помогает быстро реагировать на нарушения и принимать взвешенные решения»,

– отметила Екатерина Приезжева.

Отдельно замглавы Минпромторга России остановилась на эффективности цифровой маркировки, озвучив статистику. Так, благодаря внедрению маркировки в молочной отрасли в два раза снизилась количество реализации просроченной продукции, на 30% снизилось нелегального оборота в сегменте обуви, на 25% – в парфюмерной отрасли, практически вдвое – в сфере реализации шин.

«Такой позитивный тренд наблюдается во всех отраслях. Стоит сказать, что маркировка расширяется не только на потребительские товары. Сейчас идет эксперимент по маркировке титановой продукции, в ближайшее время стартует эксперимент по маркировке оптоволокна и кабельной продукции, 1 ноября, надеемся, запустится эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Система расширяется, становится удобной, настраиваем ее на работу с рискориентированным подходом. Данные доступны и общественным организациям. Более 6 тысяч магазинов, не зарегистрированных в системе, но торговавших молочной продукцией, выявили именно общественные организации, в табачной отрасли – это более 16 тысяч точек в 17 регионах страны. Этому способствует и мобильное приложение «Честный знак», которое мы развиваем, добавляем различный функционал, полезный для потребителя»,

– добавила Екатерина Приезжева.