Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. В рамках реализации программы специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2023 год работы в 21 городском округе. На текущий момент выполнение мероприятий продолжается еще в пяти округах региона - в Наро-Фоминском, Одинцовском, а также Подольске, Клину и Кашире. Срок окончания работ — конец октября.

Мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов выполнены в Домодедове, Ступине, Пушкине, Чехове, Истре, Мытищах, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Коломне, Воскресенске, Серпухове, Волоколамске, Химках, а также в Раменском, Орехово-Зуевском, Ленинском и Богородском округах.

В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов Московской области, что на пять округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Объем работ формировался с учетом жалоб жителей на качество электроснабжения.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, к программе специалисты приступили в начале марта текущего года. За это время построено 30 трансформаторных подстанций, заменено на ЛЭП 543 из запланированных 567 опор и 77 из 81 км провода, построено и реконструировано в округах, вошедших в программу, 74 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Также проведены капитальные ремонты оборудования 35 трансформаторных подстанций, в том числе семь ТП из них расположены на территории г.о. Чехов, шесть ТП — в г. о. Домодедово.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется третий год подряд. Работы проводятся в тех районах Подмосковья, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по вопросам качества электроснабжения. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.