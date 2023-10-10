Собственная испытательная и измерительная лаборатория обеспечивает контроль качества входящего сырья, проведение всех видов испытаний продукции в процессе ее разработки и производства. Проверке подвергаются электрические, физико-механические показатели, стойкость к внешним воздействующим факторам.

Каждая выпущенная партия кабельно-проводниковой продукции перед поступлением на склад также проходит необходимые измерения и только после этого получает Паспорт качества. Он гарантирует, что кабель, медная шина, пруток или другой вид продукции строго соответствует ГОСТ.

Все испытательное оборудование и средства измерений своевременно должны проходить метрологическую аттестацию и поверку. В сентябре испытательная лаборатория «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получила заключение об успешном прохождении процедуры аттестации. В нем существенно расширен перечень проводимых исследований, что необходимо для контроля качества новых видов выпускаемой продукции.

Например, для исследования твердости продукции медного проката был приобретен твердомер. Также появилось оборудование для проверки тепловой деформации изоляции, измерения уровня частичных разрядов для кабелей среднего напряжения и др.

Полученный сертификат еще раз подтвердил право лаборатории на проведение испытаний и измерений всех видов выпускаемой продукции согласно регламентирующим требованиям ГОСТ.

