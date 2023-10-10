Государственная экспертиза в строительстве Ярославской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта автомобильной дороги улицы Карла Либкнехта на участке от улицы Добролюбова до улицы Добрынина в Ярославле. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с целью приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети по всей стране. В Ярославле в перечень дорог, которые отремонтируют в 2023 году вошли 15 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью более 17 километров.

Одной из таких дорог стала улица Карла Либкнехта. На участке от улицы Добрынина до улицы Добролюбова протяженностью почти полтора километра предусмотрены ремонт тротуаров, замена двух слоев асфальтобетонного покрытия, обновление бордюров и обустройство ливневой канализации.*

Застройщик – МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля. Проектировщик – ООО «ПроектПрофи».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.