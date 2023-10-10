10 октября 2023 года ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев выступил на пленарном заседании «Научно-технологическое развитие ТЭК России в новых условиях на среднесрочную и долгосрочную перспективу» научно-практической конференции «Территория энергетического диалога – 2023».

В этом году пленарное заседание было посвящено тенденциям развития глобального энергетического рынка и определению наиболее перспективных направлений технологического развития российской энергетики.

«Когда страна начинала план ГОЭЛРО, мы не умели ничего, а в результате к окончанию деятельности СССР мы имели лучшую энергетику в мире, которая уступала по эффективности только Японии. Сегодня, если мы говорим про реализацию этой задачи, у нас есть многое: и компании, и академическая наука, и огромное количество инновационных проектов и разработок. НИУ «МЭИ» в рамках программы «Приоритет 2030» уже реализует комплексные проекты, основанные на реальных потребностях страны и связанные с тенденциями развития энергетики в условиях энергоперехода», – заявил в ходе заседания ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Также в рамках пленарного заседания профессор кафедры ПТС НИУ «МЭИ» Евгений Гашо и ассистент кафедры ТЭВН НИУ «МЭИ» Евгений Тимофеев были награждены благодарственными письмами за вклад в создание образовательной программы дополнительного профессионального образования «Направления стратегического развития энергетических компаний в условиях глобального энергетического перехода». Программа должна повысить профессиональные компетенции кадров ТЭК в вопросах, связанных с основными тенденциями развития энергетики в условиях энергоперехода.

Программа дополнительного образования разработана научно-образовательным Консорциумом «Энергетика будущего», который объединяет компетенции РЭА Минэнерго и 5 ведущих вузов России.

Главная цель научно-практической конференции «Территория энергетического диалога – 2023» – содействие научно-технологическому развитию отраслей ТЭК для обеспечения их стабильной работы и достижения технологического суверенитета в долгосрочной перспективе.

В 2023 году деловая программы конференции направлена на обсуждение потребностей традиционных и новых отраслей энергетики, развития инфраструктуры для экологически чистого транспорта, цифровой трансформации отраслей ТЭК и других актуальных тем.