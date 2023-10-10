Сегодня «Сибур-Нефтехим» провел технологические переключения, связанные с выходом на режим после планового остановочного ремонта на производстве окиси этилена и гликолей. В ходе переключений факельная система предприятия была на 5 минут переведена в интенсивный дымный режим. Данный режим работы предусмотрен действующими регламентами.

В течение дня осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны производства аккредитованной лабораторией. Результаты исследования будут опубликованы на официальном сайте предприятия.

Производство окиси этилена и гликолей работает с февраля 1982 года. Годовые мощности по выпуску товарной продукции составляют 130 тыс. тонн окиси этилена и 320,5 тыс. тонн этиленгликолей. Продукция производства формирует цепочки добавленной стоимости в химической промышленности, где она поступает на дальнейшие переделы, в частности, в Дзержинске, обеспечивая ценным сырьём такие предприятия, как «Тосол-Синтез», «Завод синтанолов», «Химсорбент», «Синтез» и другие. Окись этилена и этиленгликоли используются в производстве антифризов и других технических жидкостей, полиэстера, полиэтилентерефталата, агентов для осушения газов, жидких теплоносителей, пластификаторов, растворителей лаков и красок, косметики, синтетических моющих средств и других продуктов, делающих жизнь людей комфортной и безопасной.

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.