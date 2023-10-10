Работаешь в энергетике и посещаешь отраслевые мероприятия?

У тебя есть шанс помочь российской науке!

Меня зовут Тихон, и я — аспирант кафедры социологии массовых

коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Для

моей кандидатской диссертации я провожу исследование аудитории массовых

отраслевых мероприятий: где люди получают информацию о том или ином

мероприятии; какие инструменты лучше работают на информирование

аудитории: баннеры, анонсы, рассылки, социальные сети; по какому принципу

они отбирают, какое мероприятие посетить; полезно ли для них оказалось

посещение и так далее.

Ваши ответы лягут в основу научного исследования, которое позволит лучше

понять поведение посетителей отраслевых мероприятий и, в перспективе,

найти наилучшие инструменты информирования и взаимодействия с ними.

Если Вы регулярно посещаете выставки, конференции, форумы, вебинары или

какие-то иные профильные мероприятия, прошу Вас ответить на несколько

вопросов ниже, это займет всего несколько минут, а польза будет огромна!

Опрос проводится анонимно, ваши личные данные данные собираться не

будут. Материалы опроса будут использоваться в обобщенном виде

исключительно в научных целях.

Опрос - https://forms.gle/g6ezfFwa78hDqV3W8