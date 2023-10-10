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Опрос для исследования аудитории массовых отраслевых мероприятий

10 октября 2023, 15:57 427 Время чтения ≈ 1 мин
Авторы и источники / Правообладателям
opros

opros

Работаешь в энергетике и посещаешь отраслевые мероприятия?
У тебя есть шанс помочь российской науке!
Меня зовут Тихон, и я — аспирант кафедры социологии массовых
коммуникаций факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Для
моей кандидатской диссертации я провожу исследование аудитории массовых
отраслевых мероприятий: где люди получают информацию о том или ином
мероприятии; какие инструменты лучше работают на информирование
аудитории: баннеры, анонсы, рассылки, социальные сети; по какому принципу
они отбирают, какое мероприятие посетить; полезно ли для них оказалось
посещение и так далее.
Ваши ответы лягут в основу научного исследования, которое позволит лучше
понять поведение посетителей отраслевых мероприятий и, в перспективе,
найти наилучшие инструменты информирования и взаимодействия с ними.
Если Вы регулярно посещаете выставки, конференции, форумы, вебинары или
какие-то иные профильные мероприятия, прошу Вас ответить на несколько
вопросов ниже, это займет всего несколько минут, а польза будет огромна!
Опрос проводится анонимно, ваши личные данные данные собираться не
будут. Материалы опроса будут использоваться в обобщенном виде
исключительно в научных целях.

Опрос - https://forms.gle/g6ezfFwa78hDqV3W8

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Метки: ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИЙ

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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