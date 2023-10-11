В рамках акции предприятие посетят школьники из пяти школ города Великие Луки. В ходе экскурсий ребята увидят полный цикл изготовления выпускаемой продукции на предприятии.

Сотрудники завода рассказывают о специфики производственных процессов, выпуска продукции, также говорят о профессиях, которые могут стать их призванием.

«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности», — отметила Надежда Якушева, директор по персоналу «ЗЭТО».

«Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года дважды в год: в каждую третью неделю апреля и октября. Профориентационная акция направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, формирование системы ранней профессиональной ориентации, увеличение кадрового потенциала машиностроительной отрасли.