Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и топ-менеджеры компании проведут встречи с руководителями организаций-партнеров, выступят на ключевых сессиях форума и церемонии награждении победителей международной премии «Глобальная энергия».
Планируется подписание соглашений, связанных с технологическим развитием сетевого комплекса, наращиванием возможностей малого и среднего бизнеса, построением эффективных систем коммуникаций с потребителями и подготовкой кадров.
В Молодежный день «Россети» проведут финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов и стратегическую сессию.
«Россети» обеспечивают электроснабжение инфраструктуры РЭН, включая основную площадку – Центральный выставочный зал «Манеж». Главным энергетиком форума является Заместитель Генерального директора – Главный инженер компании Евгений Ляпунов.
Во время подготовки к РЭН выполнен необходимый комплекс организационных и технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки и технический аудит объектов сетевого комплекса. Обеспечено резервирование электроснабжения основной площадки форума и центра аккредитации в здании Музея Отечественной войны 1812 года. С 9 октября функционирует Ситуационно-аналитический центр.
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