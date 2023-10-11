Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили строительство линии электропередачи 10 кВ (ЛЭП) протяженностью 1,4 км в Зеленчукском районе. ЛЭП позволит обеспечить электроэнергией строящийся крупный гостиничный комплекс в горнолыжном поселке Архыз и первую на курорте автозаправочную станцию.

Линия электропередачи проложена по горно-лесистой местности с воздушным переходом через федеральную трассу от подстанции 110 кВ «Романтик» до энергопринимающих устройств новых объектов. Специалисты установили 32 опоры, смонтировали 1,4 км самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к воздействиям окружающей среды и природным явлениям.



Проведенные строительно-монтажные работы позволят выдать строящемуся гостиничному комплексу запрашиваемую мощность в 1,2 МВт, а автозаправочной станции – 75 кВт.



Всесезонный курорт Архыз – одно из стремительно развивающихся локаций для горнолыжного отдыха в России. С момента его открытия в 2014 году он принял более четырех миллионов туристов. Сейчас здесь работают около 160 гостиниц, баз отдыха и гостевых домов. В 2022 году курорт стал лауреатом национальной премии «Горы России». Премия учреждена для развития горнолыжного туризма в стране и является социально значимым проектом в рамках реализуемых национальных государственных программ в области туризма и индустрии гостеприимства.