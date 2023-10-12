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7 лет заводу кабельных ПВХ-пластикатов ПластКрафт (PlastCraft). Тот самый пластикат с котенком на биг-бэгах!

12 октября 2023, 08:00 75 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПластКрафт
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12 октября 2023 года орловскому заводу по производству ПВХ-пластикатов и кабельных компаундов ПластКрафт исполнилось 7 лет! Амбициозный и смелый проект по организации производства ПВХ-пластикатов в Орле был реализован и сегодня узнаваемые биг-бэги завода ПластКрафт с котенком можно увидеть на десятках кабельных предприятий по всей России и СНГ. Всего за 7 лет завод удвоил свои производственные мощности и запустил две дополнительные производственные линии, построил дополнительный склад для хранения материалов, разработал и выпустил более 20 рецептур кабельных компаундов, которые помогают клиентам ПластКрафт выпускать качественную продукцию и получать необходимую экономику кабельных изделий. 

Пластикаты ПластКрафт были созданы кабельщиками для кабельщиков. При разработке рецептур учитывался собственный опыт группы компаний ULC по производству кабеля, шлангов и удлинителей. Рецептуры не только обеспечивают стабильное качество, сокращение отходов, но и легкость переработки, визуальную привлекательность поверхности кабеля и возможности для увеличения скоростей. 7-летний опыт производства компаундов, высокий сервис поставок, и постоянное развитие номенклатуры ПластКрафт задали высокий стандарт в сегменте полимеров. 

Работая на высоконкурентном рынке пластикатов, завод ПластКрафт занял свою нишу и сделал качественные полимеры доступнее для кабельщиков. 

Команда ПластКрафт не останавливается на достигнутом и ставит перед собой новые, амбициозные задачи по росту объемов производства и выпуску новых продуктов, а узнаваемый, яркий и немного игривый образ котенка на биг-бэгах с продукцией PlastCraft будет индикатором успеха предприятия. Если Вы видите эти биг-бэги, знайте - вместе с ПластКрафт Ваше производство ждет успех и развитие!

Команда RusCable.Ru поздравляет завод ПластКрафт с 7-летием! 

Сегодня мы с большой радостью отмечаем важный юбилей вашего предприятия - 7 лет с момента его основания. 

За эти семь лет ПластКрафт превратился в настоящего лидера в области производства ПВХ-пластикатов и кабельных компаундов. Ваше предприятие стало заметным игроком отечественного рынка кабельных полимеров и служит ярким примером успешного развития современного производства. Благодаря трудолюбию, профессионализму и инновационному подходу вашей команды, ПластКрафт создает продукцию высокого качества, соответствующую самым современным требованиям.

Команда медиаходинга "РусКабель" выражает благодарность руководству и сотрудникам ПластКрафт за вашу преданность и энергию, вкладываемую в развитие предприятия. Ваше профессиональное мастерство и коллективный дух формируют особую, сильную команду, способную справиться с любыми трудностями. Вы - настоящие герои современной кабельной экономики! 

К 7-летию компании RusCable.Ru публикует свежие кадры с производства, снятые во время посещения предприятия!

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Метки: ПЛАСТКРАФТ, PLASTCRAFT, ПВХ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП 

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