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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али

12 октября 2023, 13:15 264 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Али в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления двусторонних отношений в нефтегазовой сфере, в том числе двусторонней торговле. Особое внимание было уделено организации работы по подготовке Комплексного плана развития газовой отрасли Пакистана, включая строительство газопровода «Пакистанский поток».

Кроме этого, Министры обсудили перспективы наращивания поставок российских углеводородов в Пакистан.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ПАКИСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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