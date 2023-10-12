Перечень опорных населенных пунктов Российской Арктики сформирован по итогам первого заседания Штаба по вопросам развития городов и иных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое прошло под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Опорные города – это стратегически важные населенные пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. В перечень вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и г. Мончегорск Мурманской области, Кемско-Беломорская агломерация Республики Карелия, Архангельская агломерация (включая г. Архангельск и г. Северодвинск) Архангельской области, г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, Агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, Воркутинская агломерация Республики Коми, Агломерация Норильск-Дудинка, пос. Диксон и г. Игарка Красноярского края, пос. Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек Чукотского автономного округа.

Перечень определен Правительством РФ совместно с регионами, которые полностью или частично входят в Арктическую зону. Для каждого опорного пункта будет разработан комплексный план социально-экономического развития до 2035 года, определены источники финансирования.

«Стратегическую роль в развитии огромных по площади арктических территорий нашей страны исторически выполняли опорные населенные пункты. Многие остроги, когда-то созданные легендарными первопроходцами, выросли в крупнейшие в мире арктические города. Новая эпоха развития российской Арктики, развитие Северного морского пути, задачи обеспечения безопасности требуют сфокусированных и синхронных действий. Определение перечня опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации позволит усилить социально-экономический каркас российской Арктики. Главной целью этой работы является ускоренное развитие всех регионов Крайнего Севера и повышение качества жизни северян», - отметил председатель Штаба, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Три агломерации в Мурманской области стали опорными: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорск с прилегающими территориями. Мы уже приступили к разработке мастер-планов по развитию этих территорий, где будет четко определено и наглядно видно в среднесрочной и долгосрочной перспективах, что мы развиваем и где, какие населенные пункты. На их основании будет сформирован план мероприятий, который будет утверждаться Правительством России. После этого в соответствии с поручением Президента с 2025 года соответствующие средства будут в том числе заложены в федеральном бюджете. Это четкий прогноз и стратегия развития населенных пунктов, а также федеральная поддержка, чтобы они преображались более активно в соответствии с требованиями времени. Это важно понимать людям, крупному и малому бизнесу. Убежден, что и наши ключевые градообразующие предприятия, партнеры активно включатся в эту работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, что в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента России от 26 октября 2020 года № 645, задачи по комплексному развитию населенных пунктов, в которых расположены органы или организации, выполняющие функции в области обеспечения национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике, определены приоритетными.

В ходе визита Президента России Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года были даны соответствующие поручения. Система критериев для включения в перечень была разработана в начале октября Экспертным советом под председательством Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Согласно поручению Президента, перечень опорных городов необходимо было определить до 1 ноября 2023 года.