Компания «РТ-Техприемка», входящая в Госкорпорацию Ростех, проводит опытную эксплуатацию автоматизированной системы, которая помогает предотвратить применение контрафактных материалов на производстве. Суть разработки заключается в электронном отслеживании продукции на каждом этапе ее передвижения.

Информационная система «Антиконтрафакт» включает маркировку продукции посредством нанесения QR-кодов и дальнейшее ее отслеживание в автоматизированной системе, доступ к которой имеют зарегистрированные пользователи. При этом на каждое изделие заводится отдельное досье, где указаны маркировка, производитель, дата изготовления, покупатель и другая информация, содержащаяся в сопроводительных документах.

На XI Международном форуме «Антиконтрафакт-2023» компания «РТ-Техприемка» рассказала об истории становления и перспективах развития системы предотвращения применения фальсифицированных и контрафактных материалов, а также комплектующих изделий при производстве продукции авиационного и оборонного назначения.

Первый заместитель генерального директора АО «РТ-Техприемка» Денис Конончук в рамках форума выступил на открытом заседании технического комитета по стандартизации «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту». Спикер подчеркнул, что «РТ-Техприемка» разрабатывает эффективную систему противодействия применению фальсифицированных и контрафактных изделий с 2019 года.

«За четыре года «РТ-Техприемка» разработала ряд стандартов, которые полностью соответствуют целям и задачам, решаемым Национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости продукции. Сегодня «Антиконтрафакт» успешно внедрен на многих предприятиях Госкорпорации Ростех. В результате компании получили больше возможностей регулирования и устранения финансовых, операционных и репутационных рисков и могут оперативно реагировать на непредвиденные сбои и бороться с подделками», – отметил Денис Конончук.

Ежегодно форум «Антиконтрафакт» выступает главной дискуссионной площадкой Евразийского экономического союза, на которой представители органов власти и бизнеса обсуждают вопросы защиты рынка от контрафакта и фальсификата, правового регулирования в сфере стандартизации и сертификации, а также защиты прав интеллектуальной собственности. Основная цель мероприятия - выработать эффективные механизмы правовой защиты интересов потребителей и бизнеса.