Традиционно свой личный год портал RusCable.Ru завершает в октябре. Так происходит потому, что в 1999 году вчерашний студент МЭИ электромеханического факультета (ЭМФ) специализации "кабельная и изоляционная техника", уже успевший попробовать себя на поприще инженера-технолога старейшего кабельного завода России (Электропровод), а также в кабельной коммерции, решает создать свой большой сайт. Сайт для того, чтобы помогать компаниями кабельного мира расти и развиваться. Для того времени это решение было немного странным, так как российский сегмент рунета только начинал свое развитие, и мало кто делал успешные IT-проекты. Однако, вера в свое дело и горящие глаза всегда побеждают скепсис. Так случилось, что его сайт живет уже 24 года, а имя этого студента известно каждому, кто производит кабель в России. Сегодня, 12 октября, большая семья портала - сотрудники офиса, редакция, пользователи и сам основатель, Александр Гусев, отмечают почти четверть века этого замечательного проекта!



Сколько людей познакомил RusCable.Ru! Сколько имен открыл, сколько еще откроет! Сколько историй встреч и расставаний, успехов и неудач видели эти страницы! Сколько страниц истории кабельной промышленности уже написано, а сколько еще предстоит написать! С Днем рождения, удивительный, непотопляемый, старый добрый портал, альма матер всех кабельщиков!



Нашу большую компанию отличает большая личная вовлеченность в дело, которым мы занимаемся. Сайт работает круглосуточно: мы ищем достоверную информацию и перепроверяем слухи, мы внимательно следим за поступающими инсайдами и проводим экспертные опросы, мы сотрудничаем с ключевой отраслевой ассоциацией производителей кабеля – Ассоциацией «Электрокабель» – и в курсе всех трендов развития отечественного кабпрома. Пожалуй можно смело констатировать: RusCable – это связующее звено всей цепочки коммуникаций «власть, бизнес, потребитель кабеля».

О чем же для нас был 23 год?

В течении этих двенадцати месяцев мы пытались проанализировать и осознать глубже все процессы, которые происходят в кабельном бизнесе, который в свою очередь накрепко связан со всей экономикой страны. Мы наблюдали за тем, как разные компании реагировали на изменения, какие принимали решения, какие использовали возможности. Ведь кабельный бизнес, как и любой другой, создается для движения, развития.



Каждый успешный бизнес создает вокруг себя инфраструктуру: рабочие места, социальные проекты, обучающие центры – того, что делает предприятие цельным организмом.



Это очень интересно – наблюдать как меняются приоритеты, цели, мнения, мировоззрения. Бизнес как средство и способ не просто заработать прибыль, но и разумно ее потратить. В этом году мы еще глубже погрузились в эти процессы – в истинные увлечения тех, кто открывает кабельный завод как начало чего-то большего.



Кабельный бизнес – это не только и не столько про кабель. Это про большой объем технических знаний, скорость принятия решений и умение общаться, выстраивать диалог, быть гибким. Каждый кабельщик по сути – предприниматель, тот человек, который не ждет, а действует. Каждый кабельщик – это строитель своего успеха, своего мира. Найти, купить, продать и остаться при этом с прибылью – такой талант дается не каждому.



Кабельный бизнес строится на закрытии базовой потребности современного мира – передаче электроэнергии и организации связи качественно, безопасно, в срок. Кабельный бизнес строится на амбициозных, активных, технических эрудитах, взгляды которых направлены в сторону цифровизированного мира.

База – это люди

Банально, но это по прежнему факт. Сколько бы компьютеров и роботов мы не строили, человеческая предприимчивость пока остается главной движущей силой. Поэтому в прошедшем году мы много общались и работали в прямом эфире.

Мы провели десятки онлайн-трансляций, работали в формате открытой студии на выставках и показывали мероприятия в формате 360! В конце концов, сделали настоящий фильм о кабельном производстве XXI века. Мы благодарим героев наших съемок за участие! Это бесценно!

Хоть кабельный бизнес и не большой, всего около 300 заводов, мы каждый день открываем и для себя, и для вас новые компании. Почему? Потому что в бизнес приходят новые люди – и это замечательно!



Тонны уникального фото- и видео материала еще лежат на наших «виртуальных полках» и ждут своего часа.



В этом году мы чаще, чем раньше, вели беседы с экспертами отрасли и результаты фиксировали в больших статьях-исследованиях. Мы поднимали еще больше тем, острых вопросов и развенчивали мифы.

Мы признательны всем читателям и зрителям нашего кабельного контента. Благодаря вашей обратной связи мы видим, что работаем не зря. Эмоции от осознания полезности своей работы – это то, что окрыляет на новые проекты и креативы!

Большие перемены начинаются с «Переменки» – социальной сети RusCable.Ru

В этому году мы наконец реализовали давно задуманный проект своей кабельной социальной сети. Люди – это настоящий капитал, и мы очень хорошо это понимаем. Нам очень радостно наблюдать, как все больше компаний и сотрудников этих компаний присоединяются к профессиональному сообществу, знакомятся, проявляют себя! Мы знаем, что другие отрасли завидуют такой сплоченности кабельного братства! Ни у кого больше нет такого количества своих платформ и площадок для нетворкинга. Соприкасаясь с работой твоих коллег, смотря на мир не двумя, а большим количеством глаз, можно творить больше, лучше, быстрее!



Если вы еще не знаете о Переменке – попробуйте, зарегистрируйтесь в уникальной профессиональной социальной сети для кабельщиков!

Что мы планируем сделать в будущем?

В будущем году мы планируем большой цифровой переезд. Это огромная трудоемкая работа, которую мы откладывали, признаться честно, очень долго. Однако, любой дом рано или поздно нужно перестраивать. Поэтому очень много наших сил уйдет в эти процессы.

Пока наши технические специалисты будут переводить сайт на новые рельсы, мы уделим больше внимания живому общению с вами! Мы обязательно будем на выставках, и вы сможете с нами познакомиться, пообщаться и обсудить сотрудничество. Мы бы хотели провести несколько встреч в рамках конференции КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на этих площадках, а также возобновить активности в спорт-режиме: пейнтбол, рыбалка, и возможно, что-то, связанное с автоспортом!



Ну и завершить год хочется красиво и ярко. К 25-му дню рождения мы планируем организовать очередную легендарную вечеринку RusCableCLUB!

Хотим пожелать себе больших охватов, лайков и подписок. Чтобы новые друзья приходили и оставались, а старые – росли и развивались! И, конечно, нам, сотрудникам РусКабеля, – роста профессионального и штатного, крепкости здоровья, чтобы вынести груз ответственности за летопись истории отрасли, страны, ее людей – настоящих и будущих!

РусКабель – это проект с большой душой!

Спасибо, что вы присоединяетесь и остаетесь с нами!



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