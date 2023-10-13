Стали известны итоги аукциона на право пользования участком недр месторождения Тастыгское в Республике Тыва. Комиссия рассмотрела заявочные материалы и приняла решение отдать лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых компании «Эльбрусметалл-Литий».

Итоговый платёж за пользование недрами составил 557,8 миллиона рублей (стартовый платёж плюс один аукционный шаг).

Забалансовые запасы оксида лития на месторождении составляют 596 266 тонн, пентоксида ниобия – 7824 тонны, пентоксида тантала – 3949 тонн, а также месторождение содержит 21363 тонны олова. Срок пользования участком недр – 20 лет с даты регистрации лицензии.

Месторождение Тастыгское относится к редкометальным комплексным с основным компонентом – литием, в рудах которого ниобий, тантал, олово и бериллий являются попутными.