Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представил свою продукцию на выставке в Казахстане

17 октября 2023, 15:45 240 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Сегодня, 17 октября, в казахстанском Алматы начала работу 21-я международная выставка «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». Она собрала представителей государственных структур и ведомств, главных инженеров и энергетиков ТЭК, ЖКХ и промышленных предприятий, руководителей проектных, строительных, монтажных и торговых организаций. 

Сотрудники Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представили свою продукцию на стенде с партнером Завода – компанией «Албимакс МЕТАЛЛ», которая более 11 лет реализует «под ключ» полный комплекс работ по проектированию, поставке и монтажу электро- и светотехнического оборудования для промышленных, офисных, общественных и коммерческих объектов на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Выставка будет работать до 19 октября. 

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно