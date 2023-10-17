Сегодня, 17 октября, в казахстанском Алматы начала работу 21-я международная выставка «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение». Она собрала представителей государственных структур и ведомств, главных инженеров и энергетиков ТЭК, ЖКХ и промышленных предприятий, руководителей проектных, строительных, монтажных и торговых организаций.

Сотрудники Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представили свою продукцию на стенде с партнером Завода – компанией «Албимакс МЕТАЛЛ», которая более 11 лет реализует «под ключ» полный комплекс работ по проектированию, поставке и монтажу электро- и светотехнического оборудования для промышленных, офисных, общественных и коммерческих объектов на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Выставка будет работать до 19 октября.