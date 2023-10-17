Энергетическая компания Китая CEIC планирует построить в Приамурье крупнейшую ветроэлектростанцию мощностью более 1000 МВт. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Крупнейшая энергетическая компания Китая CEIC планирует проект по строительству крупнейшей ветроэлектростанции в Амурской области мощностью более 1000 МВт для экспорта энергии в Китай", - написал министр в своем Telegram-канале.

Российским партнером выступит компания En+. Для проекта готовы расширить территорию опережающего развития "Амурскую", добавил министр.