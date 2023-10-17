В 2025 году планируется завершение реконструкции станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Тестовская и начало ее работы в качестве московского городского вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы делаем городской транспорт удобнее в районе делового центра «Москва-Сити», где всегда много людей. На месте Тестовской D1 построим современный городской вокзал с удобной пересадкой между первым и четвертым диаметрами. Поездки станут еще комфортнее. Мы продолжаем развивать городской рельсовый транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил он.

В частности, появятся три новые удобные платформы с навесами на всю длину. Кроме того, в новых вестибюлях станции МЦД-1 оборудуют лифты и эскалаторы. Также специалисты соединят пешеходным тоннелем Тестовскую D1 с одноименной станцией на D4. Такое решение позволит сделать пересадку быстрее и комфортнее, передает пресс-служба Дептранса Москвы.