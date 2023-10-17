Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алга" в Башкирии рассматривается в качестве площадки для размещения кооперированной торгово-логистической базы для сотрудничества России и Китая по программе развития Великого шелкового пути. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития республики.

"Особая экономическая зона "Алга" рассматривается как площадка для размещения кооперированной торгово-логистической базы в рамках программы развития Великого шелкового пути. Условия реализации данного проекта обсуждались в ходе переговоров между представителями Китайско-Европейской Ассоциации технологического и экономического сотрудничества и Корпорации развития, управляющей компании ОЭЗ "Алга", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан Наиля Габбасова, ОЭЗ рассматривается в качестве одного из основных инструментов для торгово-экономического взаимодействия.

"Ранее представители ассоциации уже посещали республику для ознакомления с ее инвестиционным потенциалом и теперь вернулись с новыми предложениями. Помимо открытия торгово-логистической базы, партнеры также заинтересованы в возможности поставок продуктов питания от башкирских производителей в Китай", - приводятся слова Габбасова в сообщении.

По данным Корпорации развития республики, китайские партнеры отмечают, что именно ОЭЗ "Алга" стала первой в списке площадок, подходящих для размещения торгово-логистической базы. Она находится в выгодном географическом расположении и обеспечена всей необходимой инфраструктурой.