СПб ГУП «Горэлектротранс» подвело итоги четырех тендеров по реконструкции кабельных и контактных сетей для трамвайных и троллейбусных линий. Контракты на общую сумму 1 млрд рублей распределились между ООО «ПКФ "Снарк"», АО «НиК» и АО «Электроцентромонтаж». В 2024 году предприятие планирует обновить 80% сетей.

Сразу два контракта на 329,3 млн рублей достались ООО «ПКФ "Снарк"». Компания займется реконструкцией контактных линий и сетей на Большой Пороховской и Политехнической улицах, а также на Ириновском проспекте. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПКФ "Снарк"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1993 году. Равными долями в уставном капитале компании владеют Николай Ласточкин и Татьяна Ласточкина. Гендиректором значится Владимир Ласточкин. В 2022 году выручка организации составила, 477,6 млн рублей при чистой прибыли в 113,8 млн.

С начала 2023 года ООО «ПКФ "Снарк"» успело выиграть у «Горэлектротранса» пять тендеров на сумму 991,4 млн рублей. Все контракты, кроме реконструкции эстакады Володарского моста, касаются обновления трамвайных (троллейбусных) линий и сетей и сейчас находятся в стадии исполнения.

Реконструкцией линии электротранспорта на проспекте Культуры от Суздальского проспекта с кольцом трамвая до проспекта Луначарского с узлами на пересечении с Придорожной аллеей и проспектом Просвещения по выигранному тендеру займется АО «НиК». Сумма контракта — 305,9 млн рублей. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 1992 году. Гендиректором значится Владимир Нижегольцев. В 2022 году выручка фирмы составила 1,4 млрд рублей при чистой прибыли в 77 млн.

В 2023 года у АО «НиК» с «Горэлектротрансом» заключено два контракта по обновлению трамвайных (троллейбусных) линий и реконструкции контактной сети на сумму 503,8 млн рублей. С 2022 года компания также ремонтирует трамвайные пути в рамках адресной программы в шести районах Петербурга, по которой совокупно заключила с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» контракты на 2,94 млрд рублей.

Реконструировать кабельные сети от подстанции № 48 к одиннадцати фидерам в Калининском районе за 305,9 млн рублей будет АО «Электроцентромонтаж». Компания зарегистрирована в Москве и имеет большой портфель госзаказа. Среди крупных заказчиков — госкорпорация «Росатом» и ее структуры, ПАО «Россети», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», акционерами с 2017 года выступают АО «АБ "Россия"» (99,18%) и ООО «Целевые антикризисные программы» (0,010%). Гендиректором с 2018 года является Константин Морозов, бывший председатель правления банка «Ренессанс». Выручка компании в 2022 году составила 3,2 млрд рублей, чистый убыток — 127,8 млн.

В «Горэлектротрансе» уточнили «Ъ-СПб», что реконструкция кабельных и контактных сетей для трамвайных и троллейбусных линий проводится за счет субсидии на увеличение уставного фонда предприятия в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Общее финансирование программы составит около 123 млрд рублей. Среди источников — средства бюджета, инфраструктурный бюджетный кредит и собственные средства. Программа комплексная и предполагает обновление подвижного состава одновременно с инфраструктурой. Первый этап с 2021 по 2024 год предусматривает обновление 80% контактно-кабельной сети, 73% оборудования тяговых подстанций, 64 км трамвайных путей и двух трамвайных парков.