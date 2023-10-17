Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Амурская», компания «Промпарк Ровное» создаст в регионе современную специализированную таможенно-логистическую инфраструктуру по обслуживанию импортного грузопотока крупно- и среднегабаритной спецтехники, автомобилей, оборудования в режиме таможенного склада открытого типа. Инвестиционный проект стоимостью около 1,6 млрд рублей будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

На земельном участке площадью 40 га, выделенном на площадке «Ровное» ТОР «Амурская», инвестор построит два холодных (закрытых) склада площадью 1,5 тыс. кв. м каждый, административное здание, гараж с двумя парковками для транспорта общей площадью около 5 тыс. кв. м и двумя открытыми площадками для хранения грузовых автомобилей и спецтехники.

Первую очередь проекта планируется запустить до конца 2024 года. По завершению строительства таможенный склад «Промпарк Ровное» станет одной из составляющих логистического хаба по обслуживанию импортного грузопотока, запущенного весной этого года на границе с Китаем резидентом ТОР «Амурская» - компанией «ТЛТ Каникурган». Реализация проекта позволит трудоустроить около 30 местных жителей.

«Учитывая складывающуюся внешнеэкономическую ситуацию, сегодня роль Амурской области, как стратегически важного транспортного коридора в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, возрастает. Поэтому реализация подобных проектов в примостовой зоне – это уникальные возможности не только для масштабирования бизнеса приамурских предпринимателей и резидентов ТОР, но и развития трансграничной инфраструктуры, которая важна для увеличения импортного и экспортного грузопотоков, идущих по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ. А наличие рядом такой инвестиционной площадки, включенной в границы ТОР «Амурская», с налоговыми льготами и административными преференциями, позволит расширить сотрудничество с КНР», - прокомментировала директор ООО «КРДВ Амурская» Ирина Волкова.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Амурская» проекты реализуют 48 резидентов. 15 предприятий, созданных при господдержке, уже работают. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области около 1,5 трлн рублей и создал более 6,5 тысячи рабочих мест.