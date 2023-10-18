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ЭМ-КАБЕЛЬ: ярмарка вакансий для молодежи

18 октября 2023, 17:30 295 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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Масштабы мероприятия впечатляют: 488 студентов из 6 колледжей Саранска посетили ярмарку вакансий, 572 студента подключились к трансляции дистанционно.

Главный специалист отдела кадров ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Наталья Алясова подробно рассказала соискателям про имеющиеся вакансии, а также про социальные льготы и гарантии для всех работников предприятия.

Мероприятие вызвало огромный интерес у студентов и сразу же принесло свои плоды. Уже несколько учащихся откликнулись на вакансии и определили время собеседования с целью ознакомления с производством и перечнем обязанностей.

Благодарим СЭМК и Кадровый центр «Работа России» за предоставленную возможность поиска квалифицированных кадров.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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