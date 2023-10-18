ЭМ-КАБЕЛЬ: ярмарка вакансий для молодежи

Масштабы мероприятия впечатляют: 488 студентов из 6 колледжей Саранска посетили ярмарку вакансий, 572 студента подключились к трансляции дистанционно.

Главный специалист отдела кадров ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Наталья Алясова подробно рассказала соискателям про имеющиеся вакансии, а также про социальные льготы и гарантии для всех работников предприятия.

Мероприятие вызвало огромный интерес у студентов и сразу же принесло свои плоды. Уже несколько учащихся откликнулись на вакансии и определили время собеседования с целью ознакомления с производством и перечнем обязанностей.

Благодарим СЭМК и Кадровый центр «Работа России» за предоставленную возможность поиска квалифицированных кадров.