Порядка 1,7 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета получит Дагестан на подготовку к зиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"В этом году Дагестану на подготовку к зиме выделят дополнительно 1,2 млрд рублей из федерального бюджета! Ещё более 500 млн направят из средств "Россетей". Итого у нас будет 1,7 млрд, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, и почти в 10 раз больше, чем в предыдущие периоды", - написал он.

По его словам, на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения дагестанцев в федеральном бюджете планируется предусмотреть 9 млрд рублей.