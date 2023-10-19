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Дагестан из федерального бюджета на подготовку к зиме получит 1,7 млрд рублей

19 октября 2023, 14:45 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Порядка 1,7 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета получит Дагестан на подготовку к зиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"В этом году Дагестану на подготовку к зиме выделят дополнительно 1,2 млрд рублей из федерального бюджета! Ещё более 500 млн направят из средств "Россетей". Итого у нас будет 1,7 млрд, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, и почти в 10 раз больше, чем в предыдущие периоды", - написал он.

По его словам, на 2024-2026 годы на повышение надежности электроснабжения дагестанцев в федеральном бюджете планируется предусмотреть 9 млрд рублей.

"За всеми этими цифрами - сотни замененных трансформаторов, линий электропередачи, ремонт подстанций, а главное - ситуация с электричеством кардинально изменится в лучшую сторону. Нам предстоит колоссальная работа - такого масштаба и объема мероприятий не было многие годы", - добавил Меликов

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Метки: ДАГЕСТАН, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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