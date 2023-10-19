Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки в Волгоградскую область проконтролировал ход реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта в регионе. На данный момент полностью завершена поставка электробусов в областной центр, и с сегодняшнего дня началось их тестирование на городских улицах.

В Волгоград поставлена 21 единица модернизированного подвижного состава. Электробусы оснащены высокотехнологичными системами управления, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами. Дополнительным преимуществом конструкции является отсутствие ступеней на входе в салон. Система «книлинг» (регулируемый наклон электробуса в сторону дверей) позволяет обеспечить минимальный уклон для удобства посадки в автобус всех категорий пассажиров, в том числе маломобильных.

Каждый электробус рассчитан на перевозку более 80 пассажиров одновременно. Планируется, что до конца текущего года новый подвижной состав приступит к регулярной работе на маршруте. Для этого запланирована поставка четырёх высокопроизводительных зарядных станций.

Дмитрий Григоренко также ознакомился с ходом строительно-монтажных работ на площадке в Волгограде. В рамках реализации программы здесь обновляют трамвайные линии. Суммарная протяжённость путей для реконструкции в 2023 году составляет порядка 6 км из 34 км, предусмотренных проектом.

Также запланировано благоустройство остановочного пространства, озеленение и освещение городских районов. Со следующего года в Волгограде ожидается поставка современных модернизированных трамваев. Всего в рамках проекта в городе предусмотрено приобретение 62 единиц этого вида транспорта. Весь подвижной состав, поставка которого предусмотрена проектом, производится на отечественных предприятиях.

«На сегодняшний день в Волгограде досрочно и в полном объёме выполнен план в части поставки электробусов. Город один из первых среди участников проекта порадует жителей этим видом транспорта на своих улицах.

Наша цель в том, чтобы сделать городской транспорт в регионах комфортным, быстрым, современным и экологичным. Это станет стимулом для развития городской инфраструктуры», – отметил Дмитрий Григоренко.

В рамках программы в Волгограде внедрена цифровая платформа по управлению общественным транспортом. Она позволяет информировать пассажиров и контролировать весь процесс перевозки.

Теперь оплата поездки, актуальное расписание и маршрут общественного транспорта доступны горожанам онлайн – через мобильное приложение.

Кроме того, цифровая платформа позволяет вести контроль безбилетных проездов, анализировать загруженность городского электротранспорта и корректировать её за счёт изменений в маршруте и расписании.

Комплексная программа модернизации городского электрического транспорта реализуется под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. В ней участвуют областные центры 10 регионов – Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв.

В рамках программы запланирована поставка 647 модернизированных вагонов трамваев, более 250 электробусов, а также установка более 100 зарядных станций, работы по строительству и реконструкции не менее 620 км трамвайных путей, строительство 11 депо и 97 тяговых подстанций.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств инвесторов, кредитов «ВЭБ.РФ», федерального и регионального бюджетов. Совокупный инвестиционный бюджет составляет 256 млрд рублей.