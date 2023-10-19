Вторую очередь бизнес-парка "Гринвуд" откроют в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству с председателем совета директоров «China Chengtong Holding Group Ltd» Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка «Гринвуд», председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем во время визита в Пекин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Для нас очень важен диалог с "China Chengtong international investment", которая управляет принадлежащими КНР активами в таких стратегических сферах, как логистика, производство электроники, в том числе аккумуляторных батарей. Естественно, что особое внимание мы уделяем подмосковному проекту корпорации - это бизнес-парк «Гринвуд», который расположен у нас, в Красногорске. Там уже работают 170 китайских компаний, а в ближайшее время будет запущена вторая очередь, - отметил Андрей Воробьев. – Нам очень приятно, что китайские предприятия планируют свое будущее на нашем рынке. Важно, чтобы бизнес, который приходит, чувствовал нашу заботу, внимание и поддержку».

Первая очередь международного торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» была открыта в 2010 году. В г.о. Красногорск расположилось 15 отдельных зданий общей площадью 130 тыс. м², в том числе торгово-выставочная зона B2B, офисная и сервисная зона предприятий, многофункциональный конгресс-центр, гостиница и зона предприятий общественного питания и услуг. Среди крупнейших резидентов – компании «HUAWEI», «BRILLIANCE AUTO», «ZOOMLION», «HAIER», «SANY», «LIUGONG», «ICBC», «VIVO», «CHINA UNICOM» и другие китайские лидеры отраслей.

«Мы придаем большое значение инвестиционной деятельности в России, где построили центр «Гринвуд». Оператором этого центра является «China Chengtong international investment». Эта компания на протяжении многих лет работает в качестве председательской организации Союза китайских предпринимателей в России. В 2010 году она инвестировала 350 млн долларов в создание первой очереди проекта. Центр играет важную роль в углублении китайско-российского торгово-экономического сотрудничества и обслуживания китайских предприятий, - сказал Чжу Бисинь. - На протяжении многих лет Московская область оказывает нам большую поддержку в инвестиционной деятельности корпорации. Сейчас «Гринвуд» привлек более 300 предприятий из 14 стран. Центр международной торговли стал крупнейшим налогоплательщиком Подмосковья. Очень много компаний инвестируют в машиностроение и машиностроительную продукцию. Но самое главное, что наши предприятия предоставили 12 тыс. рабочих мест для Московской области, а также внесли заметный вклад в общую торговлю между Китаем и Россией. В этом году мы достигнем 200 млрд долларов. Уже видим колоссальный рост. А торговля нашей корпорации составляет примерно 3% от всего объема».

В 2019 году начато строительство 2 очереди международного торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» на площади 5,7 га. Объем привлеченных инвестиций - 3 млрд рублей, будет создано 242 рабочих места.

Андрей Воробьев пригласил китайских партнеров на его открытие, которое запланировано на ноябрь. Председатель совета директоров «China Chengtong Holding Group Ltd.» принял приглашение губернатора.

«Четыре года назад я принимал участие в закладке камня этого центра, так что постараюсь не упустить возможности участия в церемонии открытия второй очереди», - подчеркнул Чжу Бисинь.

Гендиректор бизнес-парка «Гринвуд», председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что сегодня в «Гринвуде» работает более 170 крупных китайских компаний.

«Это наш самый крупный китайский инвестиционный проект по коммерческой недвижимости за рубежом. Сейчас мы почти построили 2 очередь проекта, - рассказал Чжоу Лицюнь. - Мы помогаем Московской области в привлечении инвесторов из Китая. Также зовем китайских производителей строить свои заводы на территории региона. У них есть большое желание учиться за границей, иметь производство на территории индустриального парка. Московская область - это хороший выбор».

Также в ходе встречи Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки, которые работают для предпринимателей, решивших начать или расширить свой бизнес в Подмосковье.