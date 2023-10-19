«ЭКМ Холдинг» выступили на 10-ом Бизнес-форуме 1С:ERP. Форум посвящен внедрениям и развитию решений и сервисов 1С для корпоративного рынка, предприятий крупного и среднего масштаба. «ЭКМ Холдинг» поделился опытом оптимизации издержек и повышения производительности на 25%.

Бизнес-форум 1С:ERP проводится фирмой "1С" в десятый раз. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. Мероприятие прошло в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций.

Директор по развитию и работе с ключевыми клиентами «ЭКМ Холдинг» Игорь Александров выступил с докладом «Совершенствование бизнес-модели за счет баланса рентабельности, уровня клиентского сервиса и планирования производства. Внедрение 1C:ERP» и рассказал о внедрении 1С:ERP на одном из ключевых активов холдинга, НПП «ИНТЕХ».

«Благодаря проекту удалось повысить уровень клиентского сервиса, потому что у нас появились возможности: быстрее рассчитывать себестоимость и сроки выполнения клиентского заказа, повысить точность плана выполнения клиентского заказа и выдержать дату, обещанную клиенту. Безусловно, это повышает удовлетворенность клиентов, позволяет обрабатывать нам большее количество клиентских заказов и расширять портфель клиентов», - рассказал Игорь Александров.

Проект по внедрению 1С:ERP на заводе НПП «ИНТЕХ» был осуществлен совместно с Odyssey Consulting Group. Компания является многолетним официальным партнером 1С в статусе мультивендора и кандидатом в 1С:Центр ERP. Odyssey Consulting Group специализируется на ИТ-решениях для производственных, торговых и логистических компаний, в том числе разработке и внедрении собственных решений на базе 1С.

Эксперты Odyssey Consulting Group предложили внедрить решение «Колумбус:Кабель. Дополнение к 1С:ERP» – отраслевую адаптацию системы «1С:ERP». «Колумбус:Кабель» – это специализированное расширение к «1С:ERP», учитывающее специфику кабельных производств: технологические процессы, нормативно-справочную документацию, особенности планирования продаж и производства, учет типов тары, агрегацию клиентских заказов в производственные партии, учет брака, разделку отходов, вторичную переработку, учет маркоразмеров производимой продукции.

Завод НПП «ИНТЕХ» - предприятие более чем с 13 летней историей развития – является базисом «ЭКМ Холдинга» в части разработки и производства кабелей специального назначения для опасных производственных объектов и взрывоопасных производств.

«ЭКМ Холдинг» сегодня - один из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. «ЭКМ Холдинг» является вертикально-интегрированной структурой, объединяющей под своим управлением производственно-инжиниринговые компании c целью обеспечения промышленных предприятий качественной и надежной электротехнической продукцией.