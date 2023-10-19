Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» с начала 2023 года подключил к централизованным электросетям компании 84 новых объекта агропромышленного комплекса суммарной мощностью 3,9 МВт.

Для обеспечения электроэнергией предприятий стратегического сектора энергетики построили 7,6 км линий электропередачи 0,4/10 кВ.



В числе реализованных проектов в регионе – оперативная выдача необходимой мощности зернохранилищам, крестьянско-фермерским, садоводческим и личным подсобным хозяйствам в Адыге-Хабльском, Ногайском, Карачаевском, Хабезском и Прикубанском районах.



Так, 350 кВт обеспечено молокоперерабатывающему заводу в поселке Эркен-Шахар. В ауле Адыге-Хабль запрашиваемая мощность в 145 кВт выдана объекту сельскохозяйственной переработки. 50 кВт мощности получил зерносклад в ауле Абазакт.



Подключение к электрическим сетям новых сельскохозяйственных объектов, построенных в том числе по федеральным и региональным программам, позволяет обеспечить стабильное развитие отрасли в республике.