На заседании региональной Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которую 20 октября провел губернатор Игорь Руденя, обсудили вопросы развития дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры в Тверской области.

Приняты решения для создания на территории Осташковского округа парк-отеля «Маяки. Селигер». Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали на ПМЭФ-2023 губернатор Игорь Руденя, генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов и учредитель ООО «Жемчужина Селигера» Александр Кахидзе.

«Проект создает условия для всесезонного, круглогодичного отдыха, позволяет стимулировать рост туристического потока в тверской регион. Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие для реализации планов компании «Жемчужина Селигера» в нашем регионе», – отметил тогда глава региона.

Предусмотрено строительство гостиниц и гостевых домов, апартаментов, досугового комплекса, развлекательного и круглогодичного акватермального блока, создание спортивной инфраструктуры для семейного отдыха.

Особенностью проекта станут набережная с маяком и причалами для водного личного и прогулочного транспорта. На территории обустроят ландшафтный парк, детские площадки, артпространства и сеть прогулочных и велодорожек.

На заседании Межведомственной комиссии утверждена градостроительная документация для завершения работ по созданию транспортной хорды, которая свяжет федеральные трассы М9, М10 и М11. Магистраль формируется на западе Верхневолжья по инициативе Губернатора Игоря Рудени для повышения транспортной доступности озера Селигер и истока Волги, создания условий для роста экономики и инвестиционной привлекательности региона.

В состав хорды входит дорога Большое Эскино – Трестино – Жданово. В течение трех лет, с 2023 по 2025 годы, будет реконструировано 40 км трассы в Фировском и Осташковском округах.

В этом году сделано 8,124 км дороги между населенными пунктами Пухтина Гора и Иванов Двор. Подрядчик приступил ко второму этапу работ на участке протяженностью 16,153 км.

Также участники заседания рассмотрели вопросы, связанные со строительством новых жилых комплексов в городе Твери и Калининском округе, создания необходимой инфраструктуры, в частности, детских садов, школ и других социально значимых объектов.

Накануне Губернатор Игорь Руденя на встрече с президентом ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» Виктором Грибалевым особо подчеркнул – современные жилые кварталы в муниципалитетах региона должны строиться с необходимой инфраструктурой и соответствовать архитектурному коду территорий, а также современным требованиям к комфорту, качеству и энергоэффективности используемых материалов, благоустройству дворов.