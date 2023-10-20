2023 год стал для многих кабельщиков прорывным. Стало больше госзаказа и рынок “ожил” после COVID и СВО. Сейчас, кажется, лучшее время для расширения производства и обновления оборудования. Но как там с деньгами? Есть ли деньги на развитие производств, модернизацию? Ключевая ставка ЦБ продолжает расти, кредиты все недоступнее, парралельный импорт все дороже, а еще наши законодатели продолжают "закручивать" меры поддержки, чтобы стимулировать собственный рынок, который может и не родиться в таких условиях.

В эфире поговорим на темы, связанные с финансированием покупки оборудования и узнаем опыт и кейсы, которые ChinaCable.Ru освоил за время работы. Гостем эфира станет Антон Герасимов, руководитель проекта ChinaCable.Ru, который имеет опыт поставки оборудования от небольших машин, до крупных линий, которые покупались под деньги от ФРП. Узнаем о том, стоит ли брать оборудование сейчас, как найти деньги и какие варианты экономии существуют на кабельном рынке. Еще одной темой для обсуждения станет потенциальная возможность развития отечественного производства оборудования и пути по которым оно может возникнуть.

В эфире вас ждут анонсы предстоящих проектов, эксклюзивные фото и видеоматериалы и наши постоянные рубрики. В главных новостях недели посмотрим большой выпуск журнала RusCable Insider, разберем холивар в чате АЭК, а в инспекции по соцсетям заглянем в ленту "Переменки". В конца эфира разыграем приз на форуме! И анонсируем подарок следующей недели!