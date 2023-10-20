Сотрудники ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" в Школе тренеров ФЦК

Недавно в Москве состоялась VI Школа тренеров ФЦК «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Организатором выступил Федеральный центр компетенций. Во всероссийском мероприятии приняли участие более 500-от представителей предприятий из 67 регионов страны, задействованных в реализации нацпроекта «Производительность труда».

От Мордовии было несколько участников, в числе которых сотрудники ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Антон Кузяков и Андрей Широков. Это обучение интересно предприятию, так как принципы работы Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО» – ИДИ: инновации, диверсификация, импортозамещение, – в рамках которых необходимо соблюдать принципы бережливого производства, чтобы достигать высоких производственных и финансовых результатов.

Коллеги изучили тонкости применения «бережливых» инструментов, лучшие практики в сфере организации и проведения обучения, обменялись опытом с представителями других компаний.

Сотрудники остались под большим впечатлением от мероприятия. Они поделились планами и идеями, на которые их вдохновило обучение:

«Первое, что мы хотим реализовать – это организация обучения основам бережливого производства вновь прибывших сотрудников: знакомство с понятием бережливого производства, разъяснение, в чем его суть, какую пользу оно несет как предприятию, так и сотрудникам. Мы планируем обучить сотрудников системе 5S, с разбором каждого этапа внедрения и пользой от их реализации. Мы считаем важным знакомство сотрудников с рационализаторской деятельностью, со всеми этапами, которые проходит предложение от идеи до реализации; рассмотрение на конкретных примерах положительного эффекта от внедрения рацпредложений. Это обучение необходимо, чтобы вовлечь всех сотрудников в процесс непрерывных улучшений. В процессе обучения будут рассмотрены практические инструменты бережливого производства: «Быстрая переналадка SMED», «Стандартизированная работа» и «Стандартные операционные процедуры. Вот такие идеи и планы мы себе поставили после прохождения обучения в школе тренеров».

Обучение бережливому производству — это один из инструментов достижения целей национального проекта «Производительность труда». Он нацелен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%.