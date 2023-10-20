Строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов на 400 мест стартовало в Петербурге в производственной зоне "Ржевка". Он будет состоять из двух площадок: первую на 132 машины построят в следующем году, вторую - не позднее 2026 года, сообщил губернатор города Александр Беглов на церемонии.

"Мы сегодня закладываем первый камень [парка электробусов], чтобы экологическая обстановка в стране, на Северо-Западе и в Санкт-Петербурге улучшилась. <...> У нас уже 3 тыс. автобусов, которые работают на газомоторном топливе, мы обновили парк: почти 400 трамваев и троллейбусов. Сейчас занимаемся заменой подвижного состава метрополитена. Все это, шаг за шагом, дает хорошие результаты по экологической обстановке", - сказал он

Беглов также отметил, что до конца года практически все городские котельные, работающие на твердом или жидком топливе, полностью перейдут на газ. По результатам прошлого года на 26 тыс. тонн сократилось число выбросов вредных отходов в атмосферу. Программа модернизации котельных должна быть завершена до конца этого года. Всего на 2023 год в нее включены 22 источника ТЭК, которые пока работают на мазуте, угле или дизеле. Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую, на 132 машины, планируется построить уже в следующем году, вторую - в 2026 году. Общая вместимость парка составит порядка 400 единиц.

Губернатор напомнил, что с прошлого года реализуется масштабная программа по обновлению подвижного состава и модернизации инфраструктуры ГУП "Горэлектротранс". Закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. 286 троллейбусов и 111 трамваев уже поступили в город. Всего в рамках программы Петербург до конца 2028 года получит почти 1 200 новых трамваев и троллейбусов.

Гостем церемонии также стала руководитель Росприроднадзора - главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова, она отметила, что строительство парка электробусов позволит существенно улучшить экологическую обстановку в Петербурге.

"Санкт-Петербург занимает 50-ю строчку в государственной статистической отчетности по объему вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и загрязняющих веществ. Я надеюсь, что сегодняшний шаг позволит вам выпасть из первой сотни", - отметила она.

О парке электробусов

Парк электробусов появится в производственной зоне "Ржевка" Красногвардейского района Петербурга. Здесь разместятся электробусы с ночной зарядкой. Они независимы от контактной сети и обладают большим запасом хода - не менее 240 км. Конструкция обеспечит удобное техническое обслуживание машин. Будет создано порядка 1,5 - 2 тыс. рабочих мест.

На площадках парка разместятся производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, бытовые помещения для персонала и стоянки для электробусов, оборудованные зарядными устройствами. Рядом с территорией парка находится электроподстанция высокого напряжения "Ржевская" - это позволит использовать необходимую мощность для обслуживания техники. В дальнейшем экологический транспорт направят в несколько районов Петербурга: Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский.

На данный момент в Петербурге работает 13 электробусов. Они обслуживают три маршрута: 7, 127 и 128 в Центральном, Василеостровском, Петроградском, Приморском и других районах.