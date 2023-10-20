На данном этапе специалисты «Россети Ленэнерго» выделили потребителю 6,2 МВт дополнительной мощности. По итогам реализации всех мероприятий комплекс будет обеспечен 18,4 МВт мощности, из которых 15,2 МВт - по первой категории надежности: электроснабжение будет осуществляться от двух независимых источников питания.

Комплекс будет включать в себя отделение лучевой терапии. Планируется, что медицинский центр позволит организовывать до 20 тыс. госпитализаций и проводить 10 тыс. операций в год. В частности, здесь будут оказывать все виды помощи при инсульте и проблемах с сердечно-сосудистой системой, лечить онкобольных. Комплекс позволит значительно улучшить доступность медицины, в том числе во Всеволожском районе, где живет более 550 тыс. человек.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».