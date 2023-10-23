Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают реконструкцию распределительных сетей 0,4-6/10 кВ в южных населенных пунктах Приморского края. Работы ведутся в рамках модернизации и реконструкции электросетевого комплекса региона (МиРЭК).

В 2023 году специалисты ДРСК установили 45 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 720 опор, смонтировали более 18 км провода. Кроме этого, завершено обследование сетей по 10 объектам в Надеждинском, Шкототвском, Партизанском районах, Артемовском и Владивостокском городских округах.

В Партизанском районе в с. Голубовка установлено 8 КТП и 68 опор, в п. Тигровый - 25 опор. В Надеждинсокм районе по двум линиям электропередачи 6 кВ установлено 28 КТП, 83 опоры, а также 93 опоры по ВЛ 0,4 кВ в с. Оленевод. В Хасанском округе установлено 8 КТП, 226 опор, 9 км провода в с. Барабаш, 138 опоры, 8,4 км провода в с. Цуканово. В Шкотоском районе, в г. Большой Камень энергетики установили 122 опоры. Работы в этих населенных пунктах продолжаются.

До конца года будет установлено ещё 49 КТП, порядка 1000 опор, 10 реклоузеров, смонтировано 50 км провода. Работы затронули распределительные электрические сети напряжением 0,4/6/10 кВ, обеспечивающие энергоснабжение 11 населенных пунктов южного Приморья.

Всего с начала реализации программы МиРЭК в ходе реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ установлено более 12 800 опор, смонтировано более 500 км провода, установлено 298 трансформаторных подстанций различной мощности. В ходе реконструкции ЛЭП применяются современные технические решения и оборудование, учитывающие фактические условия эксплуатации, что позволяет значительно повысить надежность энергоснабжения.

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья.