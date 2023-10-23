RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Для заказчиков продукции АО «Контактор» доступен новый видеоролик с пошаговой инструкцией по установке универсального выдвижного устройства для заднего и переднего присоединения автоматических выключателей ВА51-39 и ВА57-39 на токи до 800 А.
Выдвижное устройство обеспечивает видимый разрыв электроцепи во время проведения профилактических работ. Видеоинструкция позволяет быстро и наглядно разобраться со сборкой и монтажом элементов выдвижного устройства и при этом избежать ошибок, а также проверить правильность его работы после установки.
При сборке использован заводской набор инструментов (не входит в стандартный комплект поставки). С помощью прилагаемых инструментов производится полная сборка выдвижного устройства:
Видеоряд сопровождается подробным комментарием каждого движения монтажника и графикой: информацией о применяемых на данном этапе инструментах, необходимом количестве крепежных инструментов, диапазоне усилий динамометрических ключей и др.
Формат инструкции рассчитан на специалистов с разными уровнями подготовки и позволяет установить выдвижное устройство самостоятельно в запланированное время, минимизировав потери и расширив функциональные возможности ВА.
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