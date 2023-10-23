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Видеоинструкция установки выдвижного устройства для серий ВА51-39 и ВА57-39

23 октября 2023, 10:48 269 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Завод Контактор
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Для заказчиков продукции АО «Контактор» доступен новый видеоролик с пошаговой инструкцией по установке универсального выдвижного устройства для заднего и переднего присоединения автоматических выключателей ВА51-39 и ВА57-39 на токи до 800 А.

Выдвижное устройство обеспечивает видимый разрыв электроцепи во время проведения профилактических работ. Видеоинструкция позволяет быстро и наглядно разобраться со сборкой и монтажом элементов выдвижного устройства и при этом избежать ошибок, а также проверить правильность его работы после установки.

При сборке использован заводской набор инструментов (не входит в стандартный комплект поставки). С помощью прилагаемых инструментов производится полная сборка выдвижного устройства:

  • установка комплекта контактов
  • монтаж механизма блокировки
  • установка подвижной части выдвижного устройства на корпус ВА, а затем неподвижной части на монтажную панель
  • контрольная проверка работоспособности механизма блокировки (разъединения втычных контактов) при выкатывании ВА.

Видеоряд сопровождается подробным комментарием каждого движения монтажника и графикой: информацией о применяемых на данном этапе инструментах, необходимом количестве крепежных инструментов, диапазоне усилий динамометрических ключей и др.

Формат инструкции рассчитан на специалистов с разными уровнями подготовки и позволяет установить выдвижное устройство самостоятельно в запланированное время, минимизировав потери и расширив функциональные возможности ВА.

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Метки: КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.82

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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