Для заказчиков продукции АО «Контактор» доступен новый видеоролик с пошаговой инструкцией по установке универсального выдвижного устройства для заднего и переднего присоединения автоматических выключателей ВА51-39 и ВА57-39 на токи до 800 А.

Выдвижное устройство обеспечивает видимый разрыв электроцепи во время проведения профилактических работ. Видеоинструкция позволяет быстро и наглядно разобраться со сборкой и монтажом элементов выдвижного устройства и при этом избежать ошибок, а также проверить правильность его работы после установки.

При сборке использован заводской набор инструментов (не входит в стандартный комплект поставки). С помощью прилагаемых инструментов производится полная сборка выдвижного устройства:

установка комплекта контактов

монтаж механизма блокировки

установка подвижной части выдвижного устройства на корпус ВА, а затем неподвижной части на монтажную панель

контрольная проверка работоспособности механизма блокировки (разъединения втычных контактов) при выкатывании ВА.

Видеоряд сопровождается подробным комментарием каждого движения монтажника и графикой: информацией о применяемых на данном этапе инструментах, необходимом количестве крепежных инструментов, диапазоне усилий динамометрических ключей и др.

Формат инструкции рассчитан на специалистов с разными уровнями подготовки и позволяет установить выдвижное устройство самостоятельно в запланированное время, минимизировав потери и расширив функциональные возможности ВА.