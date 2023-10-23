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ГК "Бештау" построит в Ессентуках 6 цехов по выпуску электроники к 2026г

23 октября 2023, 12:30 214 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: kavkaz.rbc.ru

ГК «Бештау» планирует построить пять новых цехов по производству электроники в Ростове-на-Дону и шесть в Ессентуках Ставропольского края в 2024-2025 гг. Об этом РБК Ростов сообщил соучредитель ГК «Бештау» Владимир Кузнецов. Объекты будут построены в рамках созданного межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности в Ростовской области.

«На том участке, который край (Ставропольский край - прим. ред. ) выделил нам, разместится еще шесть аналогичных цехов, где мы планируем ставить отдельные ТПА-линии и цеха вспомогательного производства. То есть мы планируем металлогибный цех, пару цехов под оргтехнику. Мы верим, что в ближайшее время решится вопрос с балльной системой для печатной техники, и мы сможем планировать свое производство принтеров и МФУ на местах. Нам требуется расширение мощностей для производства мониторов, отдельно будет цех для устройств ввода информации», — рассказал Владимир Кузнецов.

По его словам, создание новых производств необходимо, чтобы обеспечить потребности компании в фурнитуре и комплектующих, которые сейчас закупаются на стороне.

В настоящий момент предприятие построило уже один из цехов. На объекте решается вопрос с подключением его к коммунальным сетям. Еще пять цехов в Ессентуках планируется возвести в течение двух лет.

В Ростовской области ГК «Бештау» создаст два производства электронной аппаратуры, производство корпусов для ноутбуков, производство литий-ионных аккумуляторов, а также склад.

Как сообщал РБК Кавказ, в 2022 году Ессентуках Ставропольского края реализовали проект по строительству завода за 600 млн рублей по производству компьютерного оборудования и периферии ГК «Бештау».

Основной упор на предприятии будет делаться на производство моноблоков и мониторов. Также планируется выпуск клавиатур, компьютерных мышей и корпусов для системных блоков.

Отмечалось, что к концу 2023 года на предприятии ГК «Бештау» в Ессентуках планируют выйти на производство до 350 тыс. отечественных мониторов и 150 тыс. моноблоков в год.

Как сообщал РБК Ростов, в Ростовской области на базе предприятия по созданию ноутбуков ГК «Бештау» в 2023 году был создан межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности. Его участниками стали девять компаний из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Все предприятия являются разработчиками и производителями комплектующих, программного обеспечения и готовых устройств.

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Метки: ГК БЕШТАУ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Электротехника Строительство 

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