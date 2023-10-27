Общий объем финансирования, который включает в себя два этапа, – более 425 млрд руб. Электрификация БАМа потребует строительства не менее 3 ГВт новой генерации до 2030 года.

Напряжение на дороге

Транссибирскую магистраль полностью электрифицировали 20 лет назад, к 2002 году. БАМ же полностью не электрифицирован до сих пор. К электричеству подключен участок Тайшет-Таксимо в Восточной Сибири. Основным фактором, тормозившим на протяжении долгого времени процесс электрификации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, является колоссальный объем инвестируемых средств, но при этом отсутствие ясности насчёт источников финансирования и распределения сфер ответственности между ними, говорит генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов.

«Задержка с принятием решения по электрификации Восточного полигона была обусловлена не техническими проблемами, а сложностями организационного характера», — говорит он.

На государственном уровне на протяжении долгого времени решалось, как распределить расходы на реализацию проекта, добавляет О. Шевцов. В итоге выбрали комбинированную схему: увеличили примерно на 100 млрд рублей целевую инвестпрограмму, с 2023 года дополнительно увеличили на 6,3% тариф «Федеральной сетевой компании» (ФСК) на передачу электроэнергии, а ещё «Россети» сократили выплату дивидендов до 2026 года, что также позволило высвободить еще 60 млрд рублей для реализации проекта. По данным аналитиков РЖД, только в период с 2023 по 2024 год на реализацию комплекса проектов, связанных с электрификацией различных участков Восточного полигона, потребуется потратить примерно 350 млрд рублей. В качестве источника финансирования выступает инвестиционная программа ПАО «ФСК-Россети». Предусмотрено строительство линий электропередач на участках Восточного полигона общей протяженностью 2,7 тыс. км.

«С точки зрения класса напряжения новые энергообъекты делятся на 2 типа — 220 кВ и 500 кВ, а их трансформаторная мощность составит около 2,4 тыс. МВА», — продолжает Олег Шевцов.

Андрей Рюмин, глава «Россетей», заявил на ВЭФ, что все запланированные в рамках комплекса мероприятий по электрификации Восточного полигона виды работ будут завершены в оговоренный срок — до конца 2024 года, а единственным исключением является ЛЭП на участке Комсомольск - Селихино - Ванино, сроки строительства которой были изначально сдвинуты на 2026 год по согласованию с участниками проекта.

«С точки зрения суммарной протяженности новых электрифицированных железнодорожных магистралей (около 5 тыс. км) и совокупной трансформаторной мощности, которая будет аккумулирована на новых энергообъектах (примерно 4,5 ГВА) электрификация Восточного полигона станет наиболее масштабным и амбициозным свершением в электросетевой сфере в 21 веке», — говорит Олег Шевцов.

План на уходящий и будущий годы

Первый этап электроснабжения Восточного полигона состоит из 14 титулов. Общий объем финансирования – более 160 млрд руб. «Россети» намерены выполнить все мероприятия, намеченные на этот год. По данным «Системного оператора» до конца года завершат реконструкцию подстанций 500 кВ «Тайшет» и 220 кВ «Коршуниха» в Иркутской области и строительство линий 500 кВ Усть-Илимская ГЭС—Усть-Кут No2 и No3, ввод которых позволит значительно усилить головной участок Северо-Байкальского энергокольца. К концу года намечен также запуск транзита 220 кВ Холбон—Зилово—Могоча.



Инвестиции во второй этап электрофикации Восточного полигона превышают 265 млрд руб. По плану в 2024 году построят, в том числе, 2,2 тыс. км ЛЭП и 1,3 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Уже в этом году, для реализации второго этапа, «Россети» намерены поставить под напряжение новые ЛЭП в Забайкалье, Иркутской области, Хабаровском крае общей протяженностью 755 км, в будущем – еще три.



Но сложной задачей энергетики называют электрификацию двух участков общей протяженностью в 829 км. Один – от Волочаевки до Комсомольска-на-Амуре, второй от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. Пока еще неэлектрифицированная железная дорога соединяет Транссиб и БАМ с портом Ванино. О необходимости ее электрификации говорят как портовики и власти региона, так и эксперты рынка. Юрий Саакян, гендиректор ИПЕМ, утверждает, что электрификация линии и строительство вторых путей повысит провозную способность от Комсомольска-на- Амуре до Ванино почти вдвое, с 43 млн тонн в год до 79 млн тонн. Одновременно в пять раз повысится и экономическая эффективность перевозок, Ю. Саакян сравнивает дизель для тепловозов и электроэнергию для электровозов, которые необходимы для тяговой работы на участке. В РЖД также заявляют, что переход на электротягу позволит получить экономию единовременных капитальных затрат в закупке парка локомотивов и развитии инфраструктуры локомотивного хозяйства.