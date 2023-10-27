Мэрия Москвы одобрила застройку территории торгового комплекса "Савеловский" рядом с Савеловским вокзалом – здесь планируется возвести около 190 тысяч квадратных метров недвижимости, написали "Ведомости" со ссылкой на соответствующее постановление.

На месте комплекса, занимающего 7,5 гектара земли, появится 187,3 тысячи квадратных метров недвижимости, включая торгово-развлекательный центр на 90,2 тысячи "квадратов", офис (32,9 тысячи) и гостиницу (64 тысячи).

Опрошенные изданием эксперты по недвижимости оценивают инвестиции в строительство в размере 29-37 миллиардов рублей.

Савеловский рынок, открывшийся еще в 1998 году, считался третьей по величине торговой площадкой по продаже электроники в Москве после "Горбушкиного двора" и Митинского радиорынка. Его площадь составляла около 80 000 тысяч квадратных метров. В 2012 году рынок перестроили.

Издание напоминает, что изначально владельцем рынка считался бизнесмен Михаил Дворников. Однако в 2006 году он продал его инвестиционной компании "Нерль" Александра Клячина. Сейчас торговые павильоны и участки под ними принадлежат фирме "Бизнес-инвестиции". Ее владельцем выступает Toloro Limited, бенефициаром которой, по данным кипрского реестра, является Onix Corporation Limited. Ее конечные бенефициары не раскрываются.