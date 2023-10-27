Началась газификация астраханской ОЭЗ "Лотос"

RusCable Insider #334
Обзор завода "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", неделя фотоники и стрит-арт Россетей
Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский осмотрел площадку в Наримановской районе, где стартовали работы по строительству объектов газоснабжения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос».
— Газоснабжение экономической зоны — важнейший вопрос обеспечения энергоресурсами перспективных производственных мощностей ее резидентов. Выполнено проектирование газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) ОЭЗ «Лотос» производительностью 200 тыс. м3/час. Начались монтажные работы на межпоселковых газопроводах, — сказал журналистам после осмотра объектов министр.
Из 19,6 км (на первом объекте) сварено, уложено в траншею, засыпано около 6 км трубы; из 2,2 км (на втором объекте) — почти 1 км трубы.
Работы ведутся в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Астраханской области.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter